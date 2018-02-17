Пятилетняя жительница Нью-Йорка по имени Стелла подружилась с машинистами метро, которые возят ее по утрам в школу. 14 февраля, в День всех влюбленных, один из них отблагодарил ее за доброту, пишет «Медуза».

Каждое утро Стелла с отцом приходит на станцию метро «Лонгвуд-авеню» в Бронксе и ждет поезда номер 6, рассказала подруга семьи Ася Долина. Когда поезд подъезжает к платформе, Стелла машет рукой машинистам — а те машут ей в ответ и иногда даже сигналят.

Так происходит уже пять месяцев — с тех пор, как Стелла начала ходить в школу. 14 февраля девочка тоже ждала поезд. Однако в этот раз он выезжал из тоннеля медленнее, чем обычно. Так медленно, что девочка поинтересовалась у отца, в чем дело. Тот предположил, что это связано с вечными задержками транспорта в городе.

Но тут головной вагон состава остановился прямо возле школьницы и ее отца! Машинист открыл окно и протянул Стелле коробку шоколадных конфет в форме сердечка. Он сказал: «С днем святого Валентина! Каждый раз, когда я вижу маленькую девочку, которая стоит на платформе и машет мне рукой, мой день становится лучше».

Издание NY1 разыскало этого машиниста — им оказался 47-летний Джо Морено, который работает в метро уже 20 лет. Он рассказал, что покупал шоколад для своей девушки и дочери, когда решил заодно взять подарок и для школьницы с платформы. «Для обычного жителя Нью-Йорка мы невидимы, — но не для Стеллы!» — объяснил он.