Демонстрация фильма «Смерть Сталина» в кинотеатрах Азербайджана запрещена. Такое решение принято министерством культуры и туризма страны после его просмотра представителями ведомства.

По мнению кинопрокатчиков, фильм рассказывает, в том числе, о событиях Второй мировой войны, и то, что изображается в этой картине, оскорбляет память погибших в ней.

В январе текущего года Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина», который должен был выйти в прокат 25 января