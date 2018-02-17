Задержана женщина, подозреваемая в совершенном в Баку убийстве.

В результате проведенных сотрудниками полиции и органов прокуратуры совместных оперативно-следственных мероприятий была установлена личность женщины, расчлененное тело которой было обнаружено в одном из мусорных баков на территории Бинагадинского района на проспекте Азадлыг. Ей оказалась 58-летняя жительница поселка Бюльбюля Любовь Рагимова. Как удалось выяснить, 12 февраля в доме, в котором проживала Л.Рагимова, ее знакомая, ранее судимая 50-летняя Ирина Горлова нанесла женщине удары тупым предметом, после чего расчленила её тело топором и выбросила в мусорный бак, отмечает пресс-служба МВД.

И.Горлова была задержана и передана следствию.

В связи с данным фактом проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.