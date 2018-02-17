Известный своими скандальными заявлениями российский политик, лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский проговорился о гибели наемников ЧВК «Вагнера» в Сирии.

Соответствующее видео с пресс-конференции появилось в Twitter.

В предвыборным порыве, Жириновский ляпнул. В Сирии убили 300 вагнеровцев. От сюда и минута молчания,в госдуме. pic.twitter.com/M9U5714uut — Евдокимов Валентин (@evdok9) 16 февраля 2018 г.

Жириновский оправдывает россиян, воюющих в разных горячих точках мира тем, что у «трудоспособных мужчин в РФ нет работы».

«Вот сейчас в Сирии большая группа погибла. Это что, вдовы остались. Не важно, что они не были официальными военнослужащими — они наши, русские мужчины. И 300 семей остались без отца, без мужа»,— заявил он.