В пятницу в Центре Гейдара Алиева открылась выставка выдающегося чешского художника, мастера театральной и рекламной афиши, иллюстратора ювелирного дизайнера Альфонса Мухи (1860-1939) под названием «Альфонс Муха: В поисках красоты».

В церемонии открытия выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, известные общественные деятели, видные представители культуры и искусства, главы дипломатических миссий.

На открытии вечера президента Фонда Муха, внук прославленного художника Джон Муха выразил благодарность вице-президенту Фонда Гейдара Алиева Лейле Алиевой, Фонду Гейдара Алиева и Центру Гейдара Алиева за организацию выставки. Интересно, что в Баку Джон Муха приехал вместе со своей семьей, детьми и внуками – потомками Альфонса Мухи.

«Безмерно счастлив представить произведения своего деда в этом прекрасном и уникальном по архитектуре здании Центра Гейдара Алиева. Хотелось бы отметить, что 2018 год является знаменательным для наших стран. 100-летие отмечается со дня образования Чешской Республики и Азербайджанской Демократической Республики. Представленная экспозиция является очередным мостом культуры между нашими странами, служит добру и созиданию», — отметил Джон Муха.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 16 мая.