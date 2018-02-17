Президент США Дональд Трамп заявил, что его кампания не сделала ничего неверного и не участвовала в сговоре с Россией. Об этом он написал в своем твиттере.

«Россия начала свою антиамериканскую кампанию в 2014 году — задолго до того, как я объявил о том, что буду баллотироваться в президенты. На результатах выборов это не отразилось. Кампания Трампа не сделала ничего неверного – нет никакого тайного сговора!», – объявил Трамп.

16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинения 13 гражданам России и трём российским компаниям за якобы имевшее место вмешательство в американские политические процессы и президентские выборы.