10-летний Абай Тажибай, занимающийся кикбоксингом в Алмате, записал видео, в котором вызвал на бой сыновей президента Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

«Кикбоксингом он занимается с восьми лет, еще когда мы жили в Астане. Тогда он стал чемпионом среди сверстников и через два года тоже стал чемпионом города среди десятилетних. Год назад прошли бои в лиге клуба «Ахмат», когда дети Кадырова взяли единственный профессиональный пояс ММА для 10-летних, Абай загорелся целью вызвать их на поединок. Мы ему тогда не разрешили, потому что у него нет навыков борьбы. Он вплотную занялся борьбой и теперь готов», — рассказал отец мальчика Алмат Тажибай.

В случае согласия детей президента Чечни бой планируют провести по правилам ММА. Дети Кадырова Ахмад (десять лет) и Адам (девять лет) подходят казахстанцу Абаю и по возрасту, и по весовой категории.

«Разницы нет, кто из них согласится, главное — забрать пояс. Думаю, Абай имеет право вызывать на бой. Сейчас мы живем в Алматы и тренируемся по ММА. С Абаем работают несколько тренеров, в том числе спортсменка Замзагуль «Бопай» Файзолланова», — пояснил отец мальчика.

Алмат сам в прошлом спортсмен, сейчас тренер по борьбе.

«Это, может быть, впервые происходит, чтобы мальчик вызывал на профессиональный бой. Они еще дети все. Но для всех троих, я думаю, это будет стимул развиваться и тренироваться, поэтому мы ему не запрещаем. У нас нет выхода на Кадырова, никаких связей, поэтому мы решили публично заявить. Это желание Абая. Он так по-детски рассуждает: «Кадыров справедливый, гордый человек, он своим сыновьям скажет «не отказывайтесь», и они примут бой», — поделился Алмат.

В то же время, по словам отца, мальчик имеет мышление бойца-спортсмена, понимает, что спорт есть спорт, и не боится поражения.

«Он мечтает быть чемпионом мира. Он фанат Конора МакГрегора, Геннадия Головкина, Хабиба Нурмагомедова очень уважает. Это его мечта, может быть, детская, но он упорный», — добавил он.