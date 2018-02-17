Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Порошенко заявил, что «в современной политике Москвы нет места честной игре».

«Вот почему российского флага нет на зимних Олимпийских играх 2018. Я бы сказал, что российский флаг не должен развеваться нигде, пока Россия будет подстрекать всемирную гибридную войну…», — сказал украинский президент, передаёт УНН.

Также Порошенко в Мюнхене призвал противостоять якобы попыткам России разрушить демократии стран.