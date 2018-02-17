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26 лет назад армянские террористы устроили резню в Гарадаглы

17 февраля 1992 года армянские отряды наемников Арамо, Арабо и Аво (Монте Мелконяна), опираясь на огневую поддержку 366-го мотострелкового полка СНГ, дислоцированного в Ханкенди, оккупировали стратегически важное село Гарадаглы. В боях за Гарадаглы погиб 91 человек, 54 из которых были убиты в один день. В целом в борьбе против армянских наемников в Ходжавендском районе погибло 145 человек (в том числе — 15 женщин, 13 детей).

Бойцы местного батальона самообороны сражались до последнего патрона, проявили невиданный героизм, однако, оставшись без помощи, попали в окружение. Несколько из них были взяты в плен армянскими наемниками, но и тут ребята смогли нанести урон живой силе противника.

Дата: 2018/02/17 0:00

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1518825658

Раздел: Азербайджан, Наша жизнь

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