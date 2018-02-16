Бронетранспортеры БТР-82А поступили на вооружение Особой Всеобщей Армии Нахчыванской Автономной Республики.

Бронетранспортер БТР-82А отличается от БТР-82 только боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой 2А72.

В 2014 году, по мнению авторитетного международного издания Army Technology, БТР-82А вошел в десятку лучших мировых машин подобного класса.

Экипаж БТР-82А состоит из трех человек: механика-водителя, наводчика и командира машины. В десантный отсек могут уместиться семь бойцов в полной экипировке с оружием. В машине установлен кондиционер.

Бронетранспортер оснащен современной системой пожаротушения, которая заметно снизила взрывоопасность.

На БТР-82А установлен новый боевой модуль, что позволило существенно повысить боевую мощь машины. В его состав входит автоматическая 30-мм пушка 2A72 и пулемет ПКТМ.

Кроме того, на БТР-82А установлен комбинированный круглосуточный стабилизированный прицел ТКН-4ГА, что дает возможность применять оружие боевого модуля как днем, так и ночью. Прицел оснащен каналом дистанционного подрыва боеприпасов. Боекомплект пушки составляет 300 снарядов.