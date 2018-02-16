Администрация колледжа Highline к югу от американского города Сиэтл (штат Вашингтон) сообщила о стрельбе на территории кампуса, передает РИА Новости.

Сейчас здание оцеплено, на место происшествия прибыла полиция.

«Нам поступили сообщения о стрельбе в кампусе… Полиция прибыла на место и проводит эвакуацию», — сообщается в Facebook учебного заведения.

Администрация предупредила, что речь не идет об учениях, а также призвала закрыть двери и окна в классах и не приближаться к кампусу.

Информации о пострадавших пока нет.