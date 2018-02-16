Грузия ожидает удвоения объемов поставок природного газа из Азербайджана в результате задействования «Южного газового коридора». Об этом заявил первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили по завершении своего визита в Баку, где он принимал участие в четвертой встрече Совета министров «Южного газового коридора».

«Развитие «Южного газового коридора» для региона, расширение Южнокавказского трубопровода и завершение «Шах-Дениз 2» для нашей страны имеет очень важное значение… Если сегодня мы получаем 800 млн кубометров, то к 2022 году Грузия сможет получить удвоенное количество – до 1,6 миллиарда кубометров газа. Это, конечно, отразится на экономическом развитии и энергетической безопасности нашей страны», – заявил Кумсишвили, слова которого приводит «Голос Америки».

Как сообщает Министерство экономики Грузии, участники бакинского форума на уровне министров приняли совместную декларацию, в которой выразили политическую поддержку второй стадии реализации проекта «Шах-Дениз», а также подчеркнули особую роль Грузии, Азербайджана и Турции в реализации проекта «Южного газового коридора».

Альтернативный маршрут и источник

Запасы месторождения «Шах-Дениз» в Азербайджане оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа. Вторая фаза разработки оценена приблизительно в 25 миллиардов долларов. В рамках второй стадии разработки месторождения изначально планируется добывать 16 миллиардов кубометров газа, из которых шесть миллиардов будут поставлены в Турцию, а 10 миллиардов – в Европу.

Как сообщил на пресс-конференции 16-го февраля региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс, 99% работ по проекту «Шах-Дениз-2» уже выполнено и «газ будет получен во второй половине года».

Согласно плану, уже в 2018 году газ попадет на турецкий рынок, а с 2020 года будет поставляться в Европу.

Доставка азербайджанского газа в страны ЕС будет происходить через «Южный газовый коридор», который объединит газопроводы Южного Кавказа, Транс-Анатолии (TANAP) – от восточной до западной границы Турции, и Транс-Адриатики(TAP), который соединит Грецию, Албанию и юг Италии. Завершение проекта ожидается к 2019-2020 годам и его общая стоимость, по разным подсчетам, составляет 41 — 45 млрд. долларов США.

Южный газовый коридор является инициативой Европейской комиссии, его цель – диверсификация маршрутов и источников энергопоставок и сокращение зависимости Европы от российского газа.

США также поддерживают строительство «Южного газового коридора».

«Я очень ценю партнерские отношения с Азербайджаном и ожидаю их развития. США остаются приверженными реализации «Южного газового коридора». Я очень ценю значимую роль Азербайджана в поддержании усилий по энергетической безопасности. Я выражаю готовность к сотрудничеству с вами», – заявил президент США Дональд Трамп в прошлом году в своем письменном обращении, направленном участникам международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия-2017» в Баку.

«Проект ключевого значения»

Как отметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» директор Института политологии Тбилисского государственного университета профессор Малхаз Мацаберидзе, все те экономические блага, которые связаны с проектом «Шах-Дениз» – такие как новые рабочие места и инвестиции – увеличат благосостояние граждан Грузии, что в свою очередь, повысит уровень жизни в стране.

Одновременно эксперт убежден, что проект имеет ключевое значение для Грузии не только с экономической и социальной точки зрения. По словам Мацаберидзе, он равносильно важен и в политическом смысле.

Политолог считает, что участие Грузии в таком масштабном транснациональном проекте подчеркивает её геостратегическую роль и четко обозначает функцию Грузии как «важного транзитного коридора» между Востоком и Западом.

При этом, говорит Мацаберидзе, первостепенное значение имеет то, что вместе с энергетической независимостью, после задействования «Южного газового коридора», безопасность Грузии станет «вдвое важнее» для международного сообщества.

«Участие в таких важных транснациональных проектах увеличивает интерес к Грузии со стороны международных партнеров.

Соответственно, это будет фактором по приостановлению каких-либо новых провокаций со стороны России, которой будет уже хорошо известно, что стабильность в Грузии теперь актуальна не только для Тбилиси, но и для ряда других столиц», – считает политолог.