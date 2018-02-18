В сети набирает популярность ролик, на котором люди с трудом обходят кошку, заснувшую прямо в выхода из метро на одной из самых оживленных площадей Стамбула. Пост под названием «Коту все равно» набрал более двух с половиной миллионов просмотров на Facebook.

Судя по видео, животному удалось оставаться невозмутимым даже когда прохожие, сходящие с эскалатора на площади Таксим, спотыкались об него. Индифферентность кошки вызвала восторг пользователей соцсетей. «Вот сволочь! Даже не подумает подвинуться!» — говорится в комментариях. «Вот поэтому я недолюбливаю кошек», — сообщил один из юзеров.