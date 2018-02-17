Модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала о своём романе с президентом США Дональдом Трампом в то время, когда он уже был женат на Меланье. Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на издание New Yorker.

Друг экс-любовницы президента Джон Кроуфорд передал изданию шестистраничный рукописный документ, в котором она описывает обстоятельства знакомства и отношений с Трампом. Модель подтвердила журналистам подлинность письма.

В документе Макдугал рассказала, что познакомились с миллиардером на вечеринке в особняке Playboy. По её словам, они сразу понравились друг другу и вскоре занялись сексом. После Трамп даже предложил модели деньги, но она отказалась. Тогда будущий хозяин Белого дома назвал девушку особенной и начал встречаться с ней во время каждого своего визита в Лос-Анджелес.