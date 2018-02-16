В Москве воспитатели детсада забыли трехлетнюю девочку на прогулке, и та насмерть замерзла на улице.

Трагедия произошла в детском саду №2120 в городе Московский (входит в Новомосковский административный округ).

По информации Telegram-канала Mash, в 9 утра детей вывели на прогулку, после которой тех повели на завтрак. Через некоторое время воспитательница хватилась Захры Рзаевой.

Когда девочку нашли в снегу за большим сугробом, та уже не дышала. Ее отнесли в здание и вызвали скорую, врачи которой констатировали смерть девочки.

Сейчас на месте работает полиция. По одной из версий, девочке стало плохо во время прогулки, она упала на землю и замерзла.

По другой версии (руководителя детсада), девочке стало плохо во время прогулки, воспитатели попытались ее самостоятельно откачать, но безуспешно.

Как сообщают источники RT, девочка родилась в Москве в азербайджанской семье, в которой есть ещё два ребёнка — 6-летний мальчик, который ходит в этот же детский сад, и 9-летняя дочка, которая учится в школе. Родители официально нигде не работают, и семья живет на доходы с продажи овощей и фруктов.

По данным СМИ, глава семейства на беседе со следователями рассказал, что погибший ребенок не наблюдался у доктора и ничем не болел. Однако несколько дней назад родители якобы обнаружили на теле ребенка синяки, а сама девочка в последнее время не хотела идти в детский сад и плакала, из-за чего папе приходилось забирать её пораньше.

Родители других детей на месте происшествия пожаловались на переполненность детского сада. Так, одна из мам заявила, что вместо 28 человек по нормативам, в группу собирали до 40 детей разного возраста.

«Не нужно кивать на воспитателей, нужно брать выше и думать о том, что делаете, – говорит женщина. — Они думают, что запихнули 40 человек и ничего. 20 детей сегодня не придут и нормально. Мне так и сказали: чего ты переживаешь, все 38 же не будут в один день ходить».