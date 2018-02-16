Сегодня Серж Саркисян встретился с номинированным РПА на должность президента Армении Арменом Саркисяном.

Как сообщает пресс-служба президента, Армен Саркисян сообщил, что завершил встречи и вынес решение. Кандидат в президенты представил свое согласие и мотивацию.

Серж Саркисян отметил, что предложил Армену Саркисяну от имени РПА стать кандидатом в президенты месяц назад. За этот месяц Армен Саркисян провел множество встреч, и, судя по реакции, «вы проявили толерантность и готовность к диалогу».

Серж Саркисян отметил, что после получения согласия Армена Саркисяна парламентское большинство начнет предусмотренную Конституцией процедуру. Выборы должны состояться в начале марта.

Армен Саркисян поблагодарил Сержа Саркисяна и РПА за оказанное доверие. Он отметил, что провел множество встреч, имел повод также посетить диаспорские очаги.