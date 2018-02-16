16 февраля в мире отпраздновали наступление Нового 2018 года по лунному календарю. Это событие азиаты также называют Праздником весны. Начало Лунного Нового года приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния, поэтому дата праздника перемещается между 21 января и 21 февраля. Символом 2018 года является Желтая Собака. Фотоагентство EPA опубликовало снимки празднования Нового года в Китае, Индонезии, Австралии, Мьянме и других странах.