По календарю, 17 и 18 марта приходятся на субботу и воскресенье, то есть являются нерабочими дни, а 19 марта — рабочий день. Возможно, в календарь праздничных дней будут внесены изменения, но на сегодняшний день ничего пока не поменялось.

Об этом Sputnik Азербайджан сказал руководитель пресс-службы Кабинета министров Акиф Али, комментируя вопрос о возможных изменениях в рабочем календаре на праздник Новруз.

Ранее сообщалось о том, что в марте в связи с праздником Новруз восемь дней объявляются нерабочими. Так, на праздники сразу пять дней будут нерабочими — с 20 по 24 марта. Однако 24 марта попадает на субботу, тем самым 26 марта также станет нерабочим днем. При этом 17 и 18 марта также являются выходными, а понедельник, 19 марта — рабочим днем.