Пользователей интернета умилило видео тренировки 93-летней старушки под жизнерадостную музыку. Ролик появился 14 февраля в Twitter-аккаунте пользователя @joana_zanin10.

«Моя мама тренирует эту 93-летнюю бабушку, и это самое милое, что вообще существует на свете. Смех и улыбка возвращают ей молодость», — подписала видео девушка.

Старушка тренируется, сидя на стуле, и весело хохочет. У нее не всегда получается попадать в такт движениям тренера, но, кажется, бабушку это совершенно не огорчает. В конце тренировки наставница ободряюще дала спортсменке «пять».

За двое суток ролик посмотрели более пяти миллионов человек. Пост набрал свыше ста тысяч ретвитов и почти 300 тысяч отметок «Нравится».

My mom trains this 93 year old and it’s the cutest thing ever. Her laugh and smile makes her young #blessed pic.twitter.com/oeRWylrLV4

— jo (@joana_zanin10) 15 февраля 2018 г.