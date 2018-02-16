Убийца женщины, чье расчлененное тело было найдено утром в пятницу, 16 февраля, в мусорном баке на территории восьмого микрорайона в Бинагадинском районе, орудовал одновременно топором и ножом. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Бакинской городской прокуратуре.

Отметим, что части тела, упакованные в целлофановые пакеты, были найдены в восемь утра. В данный момент правоохранители пытаются установить личность убитой. Предполагается, что убийство было совершено в квартире. Чтобы не вызвать подозрений и незаметно вынести тело, убийца расчленил его и упаковал в пакеты.

Между тем, стало известно, что жертве зверского убийства предположительно 50-60 лет. Предварительное заключение судебно-медицинской экспертизы показало, что убийство совершено в течение последних суток, скорее всего в ночь с 15 на 16 февраля. Сразу после убийства преступник избавился от тела. По версии специалистов, исходя из характера травм, убийца — мужчина, к тому же он мог быть профессиональным мясником. Голову убийца отделил от тела, но лицо не тронул, поэтому есть шанс опознать женщину и установить ее личность. Единственные не найденные конечности — это руки. Преступник проявил предосторожность, чтобы по отпечаткам пальцев следствие не смогло установить личность жертвы.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 120 Уголовного кодекса АР, следствие продолжается.

Читайте также: В Баку обнаружено расчлененное тело женщины в мусорном баке