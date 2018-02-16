В апреле в Астрахани будет открыт торгово-деловой центр Азербайджана.

Как сообщает РИА Новости, об этом губернатор Астраханской области Александр Жилкин сказал на Инвестиционном форуме в Сочи.

«Это будет огромная площадка, где российскому бизнесу будет комфортно взаимодействовать со своими зарубежными коллегами», — сказал губернатор. По мнению Жилкина, эта площадка будет полезной не только для астраханского бизнеса, регионов Юга России, но и для предпринимателей со всей страны.

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