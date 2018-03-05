Антропологи из Кембриджского университета (Великобритания) пришли к выводу, что замерзание рук обусловлено строением тела человека. Чтобы определить, как происходит потеря тепла, специалисты пригласили 114 европейцев в возрасте от 18 до 50 лет к участию в эксперименте. В течение трех минут добровольцы должны были держать руки в ледяной воде. После этого с помощью тепловизионной камеры ученые оценивали скорость согревания рук.

По словам ведущего автора исследования Стефани Пейн (Stephanie Payne), которые приводит издание «Вокруг света», большая площадь рук (по отношению к их объему) затрудняет поддержание теплового баланса в холодных условиях. Авторы научной работы также смогли объяснить, почему у одних людей руки мерзнут быстрее, чем у других.

Оказалось, что важную роль в этом процессе играет мышечная масса человека. По сравнению с ней вес, рост и жировая масса отходят на задний план. Как отмечают ученые, руки женщин и детей теряют тепло быстрее, чем мужские, именно из-за разнице в мышечной массе.