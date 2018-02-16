Если Армению предупредили о возможных санкциях из-за приобретения российского вооружения, то скорее всего такое же предупреждение получил и Азербайджан.

Такое мнение в беседе с «168 Жам» выразил военный эксперт Павел Фельгенгауэр, комментируя информацию о том, что Соединенные Штаты осведомили правительство Армении, что в случае заключения «существенных сделок» с военно-промышленными предприятиями России, Армения может оказаться под прицелом санкций.

По мнению эксперта, поскольку невозможно запретить приобретение оружия, то США, со своими многочисленными рычагами, смогут применить к Армении и Азербайджану более мягкий пакет санкций, в результате чего со временем эти страны сами будут избегать покупок российского вооружения. Также Фельгенгауэр отметил, что США могут создать серьезные финансовые трудности для этих стран «легким движением руки».

По его мнению, эта политика США более системная, чем кажется, потому что если план удастся, то уровень милитаризации в регионе существенно снизится, однако это не будет означать, что стороны приблизятся к урегулированию. США, по словам Фельгенгауэра, в таком случае выступят с активизацией дипломатического процесса или выдвинут новые планы урегулирования, и увеличат свое присутствие в регионе.

«То есть, с помощью санкций США удерживают Россию не только в ряде направлений, таких как Сирия и Украина, но и в Карабахе, и в тех местах, где Россия является активным и успешным игроком», – в частности, сказал Фельгенгауэр.