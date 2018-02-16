Давно пришло время создать в Азербайджане центр стволовых клеток.

Об этом в пятницу на совместной научной сессии общего собрания Национальной академии наук (НАНА) и коллегии министерства здравоохранения Азербайджана сказал академик-секретарь отделения биологических и медицинских наук НАНА, академик Ахлиман Амирасланов, выступая с докладом на тему «Развитие медицинской науки в Азербайджане, приоритеты и инновационные перспективы».

Академик сказал, что в Азербайджане уже начаты работы в области исследования стволовых клеток, передает Тренд.

Амирасланов отметил, что в Азербайджане планируется проведение исследований по диагностике дефектов генов у взрослых людей. В США и Китае идет подготовка молодых кадров НАНА в этой области.

Академик добавил, что сегодня во всем мире для устранения многих патологий используются стволовые клетки.