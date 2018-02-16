Предварительное расследование уголовного дела по факту двойного убийства в отношении брата бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова Рафика Исмаилова завершено.

Об этом ТАСС сообщила адвокат обвиняемого Марина Русакова.

«Следственные действия завершены, мы приступили к ознакомлению с материалами дела», — сказала она.

Исмаилову и второму фигуранту дела Мехману Керимову в зависимости от роли и степени участия инкриминируется ч. 2 ст. 105 («Убийство двух и более лиц») и ст. 222 («Незаконный оборот оружия») УК РФ.

Как считает следствие, они причастны к убийству на Новорижском шоссе в мае 2016 года владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брилева.