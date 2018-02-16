Компания BP рассчитывает найти нефть в результате бурения разведочной скважины на мелководье Абшеронского архипелага, сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс на пресс-конференции в пятницу.

«Обработка и интерпретация данных сейсморазведки на мелководье Абшеронского архипелага была завершена в IV-ом квартале 2017 года. Мы определили три участка, на которых будем вести бурение. Буровые операции планируем начать до конца 2018 года. Причем по итогам бурения мы ждем не газ, а нефть», — отметил Г.Джонс, передает «Интерфакс».

Он сообщил, что в случае обнаружения запасов нефти по итогам разведочного бурения компания «сразу может приступить к ее добыче, поскольку месторождение находится на мелководье».

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше — 90 кв. км.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.