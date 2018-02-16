ИВ Сабаилского района выплатит эвакуированным из оползневой зоны на склоне Баил 98 семьям средства для оплаты аренды жилья в течение 11 месяцев.

«Кабинет Министров подписал соответствующее распоряжение в связи с ситуацией на оползневом участке в Баиле. На основании этого распоряжения из резервного фонда госбюджета на 2018 год Исполнительной Власти Сабаилского района выделены средства с целью арендной оплаты жилья за 11 месяцев».

Об этом АПА сказал завотделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам Аппарата главы Исполнительной Власти Сабаилского района Исрафил Керимов.

По его словам, ИВ Сабаилского района поручено обеспечить выплату компенсации этим семьям через банк: «В то же время 10 февраля 2018 года было дано поручение МЧС и ИВ Сабаилского района подсчитать и предоставить в течение 10 дней в Кабмин информацию о сумме компенсации, которая положена собственникам 4 разрушенных на этой территории частных домов»