Канада вслед за другими странами также обвинила Москву в причастности к кибератаке с использованием вируса NotPetya. Заявление о том, что «ответственность за разработку NotPetya несут лица в России», со ссылкой на данные Центра безопасности коммуникаций Канады появилось на сайте канадского правительства, передает RT.

«Многие союзники и партнёры Канады делали заявления относительно вредоносной программы NotPetya. По оценкам Центра безопасности коммуникаций (Канады — ред.), ответственность за разработку NotPetya несут лица в России, — говорится в официальном заявлении. — Канада осуждает использование вредоносной программы NotPetya с целью массового поражения важнейших объектов финансового, энергетического, правительственного и инфраструктурного секторов в мире в июне 2017 года».