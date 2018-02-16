12 и 14 февраля в ходе совместной операции Государственной Миграционной Службы (ГМС) и Службы Государственной Безопасности (СГБ) против незаконной миграции были задержаны 24 гражданина Индии, 1 гражданин Пакистана и 1 гражданин Туркменистана.

Как сообщили АПА в ГМС, в ходе расследования было установлено, что 17 граждан Индии, 1 гражданин Пакистана и 1 гражданин Туркменистана нарушили правила пребывания и проживания на территории страны, а 7 граждан Индии указали ложную цель визита в страну.

В то же время, было установлено, что действующий на территории индийской провинции Гуджарат некий Мехбуб посредством связного в Азербайджане Нирава Динешкумара Пателя организовывал отправку и размещение в стране граждан Индии.

Указанные лица, обманув граждан Индии, также пообещав устроить их на высокооплачиваемую работу, убедили их в том, что они легализуют их пребывание на территории Азербайджанской Республики. Путем мошенничества эти лица присвоили деньги граждан Индии.

Н. Д. Патель, обманув въехавших на территорию страны граждан Индии, разместил их по разным адресам на территории Ясамалского и Насиминского районов города Баку. Сам Н. Д. Патель из Азербайджана уехал в Грузию.

В результате превентивных мер были пресечены попытки указанных лиц ввезти в Азербайджанскую Республику граждан Индии и превратить их в незаконных мигрантов, а также организации незаконного миграционного канала.