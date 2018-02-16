Горько, когда Родина становится зоной невозврата. Это гнетущее чувство лежит бременем на сердцах 250 тысяч азербайджанцев — граждан Армении, изгнанных в 1988 году с исторических земель своих пращуров-огузов.

Страшно, когда исконные территории твоих предков становятся ареной вакханалии пришлых вандалов. Об этом стонут души замученных пытками и загубленных армянскими экстремистами сотен азербайджанцев, родившихся, выросших и ставших жертвами террора в Армении.

И поэтому восхитительно, когда один человек, пассионарный ЛИДЕР, разворачивает государственническую философию победы и мобилизует свой народ крепить волю к возвращению на историческую Родину. «Иреван – наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли. Это — наша политическая и стратегическая цель, и мы должны постепенно приближаться к ней», — этот призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева, недавно прозвучавший с трибуны VI съезда партии «Ени Азербайджан», приобрел стратегическое измерение для каждого азербайджанца, ибо возвел Иреван в символ Храма Исторической Памяти. Вместе с тем эта президентская парадигма расширила горизонты надежды выходцев из Западного Азербайджана, живущих неизбывной тоской по магалам родного Иревана, по земле, воде и воздуху Гейчи, Зангезура, Сисиана, Кафана, Веди, Дилижана, других исконно азербайджанских городов и сел.

Размышляя об этом, вспоминаю цепко врезавшийся в память разговор с моим мужем осенью 1989 года. Будучи родом из Гейчинского магала, он вырос в центре Еревана на улице Чаренца, учился в престижной по тем временам школе имени Дзержинского. В преддверии нашей свадьбы мы обсуждали планы на будущее и неожиданно он сказал: «Знаешь, о чем я мечтаю больше всего? О том, чтобы побыстрее решился нагорно-карабахский конфликт, и я смог бы повезти тебя в Ереван, показать тебе город своего детства и юности, свой дом, двор, где мы играли с друзьями, любимые улицы, школу, редакцию газеты, которой руководил папа, больницу, в которой работала мама». И тогда я поняла, как это горько, когда Родина становится зоной невозврата. За эти годы мы, следуя канонам счастья и благоденствия, как говорится, построили дом, вырастили детей, посадили дерево. Но, увы, муж так и не смог показать мне город своего детства.

Наверняка такого рода грустная история есть в каждой семье выходцев из Западного Азербайджана, где расположена современная Армения. Но мы не проиграли, поскольку живем уверенным ожиданием свершения мечты и целенаправленно продвигаемся по начертанному Президентом Азербайджана пути к Образу Желаемого Будущего по имени Иреван.

При доминировании такого понимания ситуации становится очевидным, что президент Азербайджана глобализирует этот политический тренд, чтобы НЕ ПОЗВОЛИТЬ ОТНЯТЬ У АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА ИСТОРИЮ переселения престола армянской церкви из Киликии в государство Кара-Коюнлу, строительства Эриванской крепости, беглярбекства Чухур-Саад с центром в Иреване, где жили представители кызылбашского племени Устаджлу при правлении азербайджанской династии Сефевидов, провинции Азербайджан при Надыр-шахе, Эриванского ханства с территорией 23, 8 тыс. кв. верст при правлении династии Каджаров. Историю, которая доказывает, что на этих землях до ХХ века Армении не было.

На этих неопровержимых фактах зиждется национальная идея азербайджанского народа. Будучи уверенными в своей правоте, мы твердо стоим на позиции восстановления территориальной целостности Азербайджана и никогда не позволим, чтобы на нашей земле было создано второе армянское государство.

Следуя президентской парадигме, «в предстоящие годы мы должны быть более активными в этом направлении, в различных уголках мира должны проводиться выставки, презентации». Это предполагает эффективное использование международных платформ, реализацию новых инициатив, ломку закоренелого каркаса армянских фальсификаций. Лишь тактически выверенными и стратегически верными действиями МЫ ДОБЬЕМСЯ ВОСПРИЯТИЯ В МИРЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ИРЕВАНА.

Да мы вернемся в Иреван, чтобы почтить память предков, всколыхнуть в сердце историю средневекового азербайджанского города! И я уверена, что мой муж покажет мне город своей юности и наши дети увидят свою историческую Родину.

Шелале Гасанова, зав.кафедрой журналистики Бакинского Славянского Университета, Заслуженный Журналист, специально для Minval.az