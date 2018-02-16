В сети вспомнили об оппозиционном треке «Вопросы» рэпера Тимати, в котором он рассказывает о социальных проблемах России и критикует политику государства. Об этом пишет Telegram-канал Ortega в пятницу, 16 февраля.

В треке 2006 года Тимати, в частности, спрашивает, почему Михаил Ходорковский сидит в тюрьме, кто спонсирует войну в Чечне и «почему мы так слепо верим Кремлю». Музыкант приходит к выводу, что «умом Россию не понять». «Что за страна, что за законы? // Правят чиновники, правят погоны. // Тоталитарный режим для меня хуже, // Чем тамбовские зоны», — заявляет рэпер.

Хип-хоп-исполнителя назвали родоначальником оппозиционного политического рэпа в России и сравнили с рэпером Face, который 13 февраля разместил в соцсетях серию постов с критикой правительства. Face также назвал кандидата в президенты Павла Грудинина «конченым» за то, что тот восхваляет Иосифа Сталина. Исполнитель добавил, что «оппозиция в стиле Навального и прочих тоже предложить *** [ничего] не может».

15 декабря Тимати собрал рекорд по лайкам, опубликовав совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Он вошел в список доверенных лиц главы государства на выборах президента России 2018 года.