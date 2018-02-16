Немецкий журналист Дениз Юджель, который в течение года находился под арестом в Турции, освобожден, сообщила газета Welt со ссылкой на его адвоката.

«Наконец-то суд вынес решение об освобождении моего клиента», — написал его адвокат в Twitter.

По данным издания, суд распорядился освободить Юджеля на время дальнейшего процесса. Запрета на выезд установлено не было. Пока журналист еще находится в здании тюрьмы.

Юджель был арестован в феврале прошлого года в Стамбуле за «пропаганду терроризма». В мае по аналогичным обвинениям была арестована немецкая журналистка Мешале Толу.