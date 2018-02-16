«Кто пожаловался на меня? Что вы пишите? Никому не может быть приписан дополнительный долг. Если кому-то что-то и было приписано, то это все делалось в рамках закона. Если же кому-то незаконно что-то приписали, то я не в курсе этого. Тот, кто это сделал, должен понести наказание», — заявил экс-министр налогов Фазиль Мамедов, комментируя жалобы предпринимателей, поступившие в Администрацию президента.

Отметим, в прошлом году в 278 жалобах, поступивших от юридических лиц и предпринимателей в Администрацию президента, было выражено недовольство препятствованием работе предпринимателей налоговыми.

По словам заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан Администрации президента Сулеймана Исмайлова, предприниматели жаловались на необоснованно указанные долги в крупных размерах, вынужденность из-за этого приостанавливать деятельность, блокировку Департаментом локальных доходов г.Баку Минналогов банковских счетов, применение незаконных распоряжений и другое. «Руководители фирм “Yanar Dağ”, “Telko Qafqaz”, “Metals LTD”, “N-Link Intelligent Solutions”, “Qlobal Finans”, “Qartal-A”, “İnter Qarden”, “Relax”, “İnkomservis” и другие написали, что Минналогов препятствует их работе. От мелких предпринимателей и других граждан пришло множество жалоб о том, что сотрудники управлений и департаментов министерства в Гяндже, Лянкаране, Сумгаите, Ширване, Евлахе, Гейчае необоснованно оказывали на них давление».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 5 декабря прошлого года распоряжение об освобождении Фазиля Мамедова с поста министра налогов.