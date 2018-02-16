ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО: Случай откровенного негодяйства в Баку

Вечером 15 февраля пользователь социальной сети Фейсбук опубликовал статус о случае небывалого позорного инцидента.

— Прохожу возле Big Store и вижу плачущую старую женщину. Нет, она не была бездомной, хоть и бедно одета, в руках держала старенький мобильный телефон и кошелек. Я подошел и спросил, почему она плачет, и женщина рассказала, что ей 83 года, она пенсионерка (получает пенсию 140 манатов), живет одна, и потому в день получения денег всегда отоваривается на месяц, потому что ей тяжело выходить из дома, и всегда ей помогают донести до дома ее покупки. Вот и сегодня якобы «доброволец» вызвался помочь ей. Она естественно, поверила, поблагодарила его, и передала пакеты. В итоге этот «доброволец» ускорил шаги и скрылся на одной из улочек. И самое ужасно, что все прохожие это видели, и никто не попытался остановить этого негодяя.

— Что происходит? – спрашивает автор поста. — Я не нахожу слов, которые хочу адресовать и этому «существу», которое украло у бабушки продукты, и тем, кто это все видел, но не помог это «существо» задержать.

Стоит отметить, что автор поста помог купить женщине большую часть продуктов, которые унес негодяй-«доброволец».

Как сообщает Minval.az, этот позорный случай вызвал шквал негодования среди пользователей. В течении нескольких часов было огромное количество перпостов. Автор отметил, что он располагает контактами этой бабушки, и готов предоставить их людям, желающим помочь.

Мы уверены, что эта обманутая негодяем одинокая старая женщина – благодаря сердобольным людям нашего города – не останется голодной и больше никогда не будет одинока, благо практика помощи в социальных сетях достаточно широкая, и неоднократно одинокие пожилые люди обретали – благодаря публикациям о них – не только материальную помощь, но еще и обретали самое важное – тепло человеческих сердец.

В свою очередь, мы свяжемся с бабушкой и будем настаивать на обращении в полицию. Негодяй, обокравший старую одинокую женщину, обязательно должен быть наказан.

Яна Мадатова