«Азербайджан неоднократно заявлял, что продолжение оккупации азербайджанских земель путем применения силы со стороны Армении является главной угрозой для мира и стабильности в регионе».

Об этом в интервью АПА заявил руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев, комментируя вопросы, отраженные в отчете спецслужб США по оценке угроз в мире в связи с армяно-азербайджанским конфликтом.

Х.Гаджиев отметил, что разговоры Армении о мире, в то время как она держит азербайджанские земли под военной оккупацией, продолжает незаконные действия на оккупированных территориях и предпринимает попытку аннексии, являются открытым проявлением лицемерия, и ничто иное, как безответственность и несерьезный подход: «Страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли на уровне глав государств, что нынешний статус-кво неприемлем и неустойчив. Для изменения опирающегося на оккупацию статус-кво должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, как того требуют соответствующие резолюции Совбеза ООН. Таким образом должен быть устранен фактор военного риска для политического урегулирования конфликта».