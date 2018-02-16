Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в пятницу о том, что Анкара и Вашингтон договорились о нормализации отношений. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в турецкой столице, передает ТАСС.

«Накануне состоялись переговоры президента Тайипа Эрдогана с Рексом Тиллерсоном, они были очень конструктивными. Отношения с США находятся в критической стадии, есть шаги которые необходимо предпринять для нормализации отношений, — сказал он. — Мы достигли договоренностей о нормализации двусторонних отношений».