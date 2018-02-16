Правящая партия «Йени Азербайджан» начала сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева.
«Партия планирует собрать необходимое количество подписей в каждом из 125 избирательном округе», — заявили в партии.
Правящая партия «Йени Азербайджан» начала сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Ильхама Алиева.
«Партия планирует собрать необходимое количество подписей в каждом из 125 избирательном округе», — заявили в партии.
Дата: 2018/02/16 14:24
Раздел: Азербайджан
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