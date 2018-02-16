Страшную находку сделали жители Баку утром в пятницу, 16 февраля.

Расчлененное тело молодой женщины обнаружено на территории восьмого микрорайона в Бинагадинском районе.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в управлении полиции Бинагадинского района.

Известно, что части тела, упакованные в целлофановые пакеты, были найдены в восемь утра в мусорном баке. В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, созданная из числа сотрудников прокуратуры и полиции района.

По предварительным данным, на вид женщине 30-40 лет. В данный момент правоохранители пытаются установить личность убитой. Предполагается, что убийство было совершено в квартире. Чтобы не вызвать подозрений и незаметно вынести тело, убийца расчленил его и упаковал в пакеты.

Напомним, что в марте 2013 года на территории четвертого отделения полиции Бинагадинского района в черных целлофановых пакетах были найдены части тела убитой девушки. Примечательно, что и тогда расчлененное тело было обнаружено на мусорной свалке. Кстати, убийство пятилетней давности все еще не раскрыто, не установлена даже личность жертвы преступления.

Что касается последнего убийства, то, как предположили в полиции, женщина могла быть убита из-за ревности.