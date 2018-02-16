Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев призвал российскую коллегу Марию Захарову опираться на достоверную информацию, комментируя те или иные вопросы, касающиеся нагорно-карабахского конфликта.

«Мы с непониманием восприняли заявления представителя МИД России на слова, высказанные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мыслям», — говорится в заявлении Х.Гаджиев, передает «Интерфакс».

«На Vl съезде правящей партии «Ени Азербайджан» президент Ильхам Алиев говорил не о возвращении азербайджанских исторических земель, а о возвращении азербайджанцев на свои исторические земли. Выступление главы государства было распространено в СМИ на различных языках, в том числе с полным переводом на русский язык», — сказал он.

«Считаем, что комментируя те или иные вопросы необходимо знать их суть, не вырывать из контекста и ссылаться непосредственно на первичный аутентичный источник», — добавил он.

Х.Гаджиев отметил, что азербайджано-российские отношения предусматривают стратегическое партнерство и диалог высокого уровня, «в этой связи, считаем неправильным комментарий мыслям главы государства в таком формате».

М.Захарова в четверг на брифинге заявила, что данные высказывания президента Азербайджана «явно не способствуют снижению напряженности» в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.