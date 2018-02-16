В этом году паломникам из Азербайджана будет запрещено во время Хаджа выезжать за пределы Мекки.

Как сообщает АПА, это нашло отражение в подписанном с паломниками контракте.

В контракте отмечено, что паломники не должны отклоняться от маршрута, то есть не должны выезжать за пределы Мекки. В противном случае они должны будут совершить каффару. В контракте также отмечается, что организатор поездки – Управление мусульман Кавказа не несет ответственность за незаконные действия паломников.

Отметим, в Азербайджане начался прием документов для совершения паломничества в этом году. Стоимость поездки составляет 4150 долларов США. Официальным организатором паломничества в Мекку в Азербайджане является Управление мусульман Кавказа.