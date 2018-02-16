Международное рейтинговое агентство Standard&Poors считает маловероятным изменение тарифов на электроэнергию в Азербайджане в 2018-2019гг.

«В декабре 2016 года по решению Тарифного совета Азербайджана тарифы компании «Азерэнержи» были увеличены примерно на 33%, чтобы компенсировать рост цен на газ. Мы не ожидаем пересмотра тарифов, по меньшей мере, в ближайшие два года, учитывая возможные экономические и социальные последствия такого шага», — отмечается в сообщении S&P, передает АПА.

Агентство ожидает, что операционная деятельность «Азерэнержи» будет прибыльной, однако прогнозирует негативную величину дискреционного денежного потока с 2018 года, если значительные капитальные расходы не будут софинансированы правительством.

Вместе с тем, агентство Standard&Poors подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги ОАО «Азерэнержи» на уровне «BB/B».

«Мы полагаем, что Министерство финансов тщательно следит за выплатами по долговым обязательствам «Азерэнержи». Кроме того, как и другие организации, связанные с государством, «Азерэнержи» может привлекать новые займы только с одобрения правительства. Несмотря на то, что правительство предоставляет «Азерэнержи» поддержку для покрытия текущих выплат по долговым обязательствам и контролирует поступление платежей, оно допускает высокий уровень долговой нагрузки на уровне компании, в то время как неопределенность относительно финансирования увеличившейся программы капитальных расходов сохраняется.

Прогноз «негативный» по рейтингам «Азерэнержи» отражает сохраняющуюся неопределенность в том, что касается стратегии правительства в отношении предоставления компании поддержки в долгосрочной перспективе. В частности, мы будем обращать особое внимание на финансирование крупной инвестиционной программы «Азерэнержи», стабильность собираемости денежных поступлений от «Азеришыг» и установление тарифов, обеспечивающих перенос затрат на потребителей, а также позицию правительства в отношении высокого уровня долговой нагрузки компании.

Любые новые выпуски долговых обязательств, не обеспеченные гарантиями, будут свидетельствовать об ослаблении государственной поддержки. Мы ожидаем, что в ближайшей перспективе структура компании и ее активов останутся неизменными. Негативное рейтинговое действие в отношении «Азерэнержи» возможно, если агентство придет к выводу о снижении способности и готовности государства оказывать компании поддержку в стрессовой финансовой ситуации».