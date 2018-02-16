Италия подготовила проект по реставрации исторического комплекса горы Янардаг.

Как передает Report, об этом заявил посол Италии в Азербайджане Аугусто Массари

«Это правда. У нас есть такой проект. С итальянской стороны есть согласие, мы ждем решения азербайджанских властей», — заявил посол.

«Мы рады, что продолжаем сотрудничество с азербайджанской стороной. Мы знаем, что комплекс крайне важен. Я думаю, что работа итальянских мастеров поможет привлечь больше туристов в Азербайджан», — заявил А. Массари.