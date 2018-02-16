Около 100 человек были убиты и около 200 были ранены в Сирии на прошлой неделе. Они работали на «связанную с Кремлем российскую частную военную компанию», сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Так, военный врач рассказал, что о 100 погибших и 200 раненых узнал от реаниматолога, который летал в Сирию за ранеными. Источник, близкий к «ЧВК Вагнера», сообщил, что от участников боя 7 февраля узнал о более чем 80 погибших. Он уточнил, что общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом верное.

По данным Reuters, раненых отправили в пять военных госпиталей в России. Ранее Bloomberg сообщал, что наемников доставляли в госпитали Москвы и Санкт-Петербурга.

Reuters также поговорил с атаманом хуторского казачьего общества Ховрино Евгением Шабаеым, который, с его слов, ездил 14 февраля в Центральный военный госпиталь Министерства обороны в Химках. В одной из палат он обнаружил восемь раненых, которые были эвакуированы из Сирии за последние несколько дней, отмечает «Новая газета».

Российские наемники попали под обстрел международной коалиции во главе с США, когда пытались занять подконтрольный курдам нефтеперерабатывающий завод в провинции Дейр-эз-Зор. Точных данных о количестве пострадавших нет; по данным СМИ, их число может измеряться десятками или сотнями человек. МИД России заявил, что «речь может идти о гибели пяти человек — предположительно, граждан России».