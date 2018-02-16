Хакеры нашли способ, как взламывать пароли к компьютерам через «вордовские» файлы. Об этом сообщили эксперты по кибербезопасности компании Trustwave Spiderlabs, передает «Корреспондент».

Согласно проведенному исследованию, подцепить вирус можно, получив документы в формате DOCX, RTF, HTA, VBScript и PowerShell.

«Пользователю высылается спам-письмо, к которому прикреплен файл в указанных ранее форматах. Он загружает прикрепленный файл и это приводит к установке на его ПК вредоносного ПО», — отмечают эксперты.

После этого программа получает доступ к логин-паролям и пересылает их хакерам.В связи с этим, специалисты советуют пользователям своевременно обновлять Windows и Office.

Напомним, хакеры получили доступ к данным о водительских удостоверениях 10,9 миллиона американцев во время взлома базы данных бюро кредитных историй Equifax в США.