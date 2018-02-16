В американском городе Индианаполис (штат Индиана) мать добавляла соляную кислоту и водоочистительный раствор в напитки своей дочери, страдающей аутизмом. Так она надеялась вылечить расстройство. Об этом сообщает The New York Post.

Отец ребенка рассказал полицейским, что его 28-лентяя жена прибегает к альтернативным способам лечения ребенка. По его словам, о лечебных свойствах потенциально опасного для жизни вещества она узнала в одной из тематических групп в Facebook.

Женщину арестовали 10 февраля, а девочку забрала социальная служба. Органы опеки также займутся расследованием дела. Имена родителей и возраст пострадавшей не сообщаются.

Chicago Тribune передает, что химический раствор, который используется в производстве отбеливателей, продается под маркой Miracle Mineral Solution или Master Mineral Solution. Некоторые уверены, что с его помощью можно вылечить такие заболевания, как аутизм, рак, гепатит и СПИД. Книгу о чудодейственных свойствах микстуры можно купить на онлайн платформе Amazon.