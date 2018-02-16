Генерал Лори Робинсон, возглавляющая Северное командование Вооруженных сил США, заявила, что американская сторона обеспокоена новыми российскими крылатыми ракетами.

Как передает «Газета», текст ее выступления на слушаниях в одном из комитетов сената конгресса США был опубликован на сайте.

«Имея в своем распоряжении полный комплект средств доставки оружия к цели и систем вооружения, способных наносить удары по всей территории Соединенных Штатов и Канады, Россия остается единственной экзистенциальной угрозой для воздушного пространства наших двух стран», — сказала Робинсон.

По ее словам, вооруженные силы России в ходе регулярных учений «отрабатывают конфликт с американскими войсками». Кроме того, Робинсон подчеркнула, что российская сторона продолжает модернизировать подводные лодки и стратегические бомбардировщики.