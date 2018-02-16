Глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал Владимиру Путину пожизненно управлять государством, а также поблагодарил его за все, что он сделал для республики.

Пожелания Рамзан Кадыров опубликовал в своем блоге в Telegram. Его заявление приурочено к 11-летию исполнения обязанностей президента Чечни.

Как передает «НТВ», в публикации глава республики выразил признательность Путину за веру в него и подчеркнул, что все эти годы старался оправдать доверие президента.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики: «Желаю нашему Президенту, Верховному Главнокомандующему долгих лет жизни, чтобы он пожизненно управлял государством. А мы будем всегда преданно служить ему и решать все поставленные задачи на высшем уровне!»

Кадыров подчеркнул, что благодаря поддержке Путина в Чечне полностью искоренили терроризм, решили многие социальные и экономические проблемы. Кадыров отметил, что сейчас республика процветает, а для жителей созданы все условия для работы, обучения, отдыха и самореализации.

Также в своем сообщении Рамзан Кадыров называет российского лидера супергероем и желает ему долгих лет жизни.