В Ясамальском районе 17-летняя девушка покончила жизнь самоубийством путем повешения. Сообщается, что несовершеннолетняя совершила самоубийство из-за разрыва близких отношений со своим парнем.

По информации Report, инцидент произошел в доме по адресу Аббаса Мирзы Шарифзаде. Фатима Аббасова 2001 г.р. пришла в гости к своей подруге. Она сообщила, что рассталась со своим парнем. Ночью девушка повесилась в спальной. Тело девушки передано в отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 125 УК АР (доведение до самоубийства), ведется расследование.