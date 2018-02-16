Несостоявшейся неличностью» назвал помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов известного российского журналиста, публициста Александра Невзорова.

Так Н.Мамедов отреагировал на бестактные высказывания А.Невзорова в адрес президента Ильхама Алиева, озвученные им в эфире «Эхо Москвы» в ответ на заявление азербайджанского лидера о Ереване.

«Невзоров, думаю, никогда не осознает, что он не то что несостоявшаяся неличность, а просто аномальное явление, он фейк «human being». Он настолько аномален, что все, что он пытается создать, умирает через 600 секунд. Ему хорошо бы «творить» в психушке. Там его «поймут», — написал Н.Мамедов на своенй странице в Facebook.

Н.Мамедов убежден, что «этот Н е р в о з о в, оказывается, знает за какие «услуги» перед кем плясать».

«Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться», — сказал И.Алиев на VI Съезде правящей партии «Йени Азербайджан».

«Хочу отметить, что мы не должны забывать о своих исторических землях. В дальнейшем это должно быть одним из направлений нашей деятельности. Наши исторические земли — Иреванское ханство, Зенгезур, Гейче, об этом должно знать как наше молодое поколение, так и весь мир», — отметил азербайджанский лидер.