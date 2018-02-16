Правительство Австралии обвинило Россию в создании и распространении компьютерного вируса NotPetya. С таким заявлением выступил министр по делам правоохранительных органов и кибербезопасности Энгус Тэйлор.

«Основываясь на информации австралийских разведывательных агентств, и после консультаций с властями США и Объединенного Королевства правительство Австралии пришло к выводу, что власти России поддерживали злоумышленников, ответственных за инцидент», — говорится в сообщении.

На этой неделе с обвинениями в адрес Москвы выступили в Лондоне и Вашингтоне. Так, накануне Белый дом заявил, что Россия создала вирус NotPetya. Днем ранее аналогичные предположения выдвинул госминистр британского МИД лорд Тарик Ахмад.

Кремль категорически отверг эти обвинения, назвав их бездоказательными и беспочвенными, отмечает РИА Новости.